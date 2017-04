Calvados : grande journée du frisson à Blainville-sur-orne !

Amateurs de frousse, de peur et de créatures bizarres, réjouissez-vous ! Samedi 29 avril 2017, l'Office municipal d'action culturelle de Blainville-sur-orne organise une grande journée du frisson.

A Blainville-sur-orne (Calvados), on aime jouer à se faire peur... La journée du frisson, samedi 29 avril 2017, sera animée par des historiens et des passionnés de sorcellerie et de monstres en tout genre.

Une équipe de chasseurs de fantômes ...

L'après-midi sera ainsi émaillée de passionnants récits historiques: une enquête sur le célèbre Jack l'Eventreur et une conférence sur les Possédés de Loudun. Vous pourrez également rencontrer une équipe de chasseurs de... fantômes ! En parallèle, deux expositions seront présentées: l'une sur les figures de monstres et la seconde sur l'imaginaire caractéristique de l'univers d'Harry Potter. Quatre auteurs de BD seront par ailleurs présents : Tieko, Jérôme Eho, Jérôme Félix et Paul Gastine.

Préparez-vous ensuite à frissonner devant les plus célèbres dents de vampires : le film "Les maîtresses de Dracula" sera en effet projeté à 20h30.

Et, pour les plus petits, le conteur Bavard se fera une joie d'effrayer les plus sages...

Pratique. Samedi 29 avril à partir de 14 heures à l'Espace Culturel Paul Éluard de Blainville-sur-Orne. Entré libre. Tél. 02 31 44 70 72

