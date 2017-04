A Cherbourg, 40 habitants amateurs dansent sur scène

La scène nationale de Cherbourg (Manche), Le Trident, présente samedi 29 avril 2017 le spectacle Une Fantôme-Danse. Sur scène, quarante habitants amateurs, qui ont travaillé pendant six mois avec le chorégraphe Alban Richard.

Ils préparent ce spectacle depuis presque six mois. Samedi 29 avril, quarante habitants de Cherbourg se produiront sur la scène du théâtre de la Butte pour un spectacle de danse concocté avec le directeur du centre chorégraphique de Caen, Alban Richard. Les danseurs sont des amateurs, certains n'avaient d'ailleurs jamais franchi le pas. "Il y a des gens de 17 à 74 ans, de tous les milieux sociaux. Le projet pose avant tout la question du lien: comment relier les gens? Déjà en se regardant, en se touchant, en essayant de créer quelque chose ensemble".

"Un vrai défi!"

"Au départ, c'était dur de mettre la main sur le corps de l'autre, confirme Fabrice, l'un des danseurs, c'est venu doucement, on prend de l'assurance et on parvient à faire confiance à l'autre". Comme lui, Ingrid, qui a pris connaissance du projet grâce au CCAS, a réservé huit de ses week-ends depuis le mois d'octobre pour répéter. Quelques semaines plus tard, elle estime avoir trouvé "quelque chose qui manquait" à sa vie. Pour Agnès, originaire d'Equeurdreville, la danse est une pratique thérapeutique. "Pour moi qui aie des problèmes neurologiques, c'est un vrai défi!" raconte-t-elle.

Bientôt dans l'Orne

Une création Habitants est également en cours cette année à Caen. L'an prochain, Alban Richard travaillera au château de Carrouges dans l'Orne avec la scène nationale d'Alençon.



Pratique. La Fantôme-Danse des habitants de Cherbourg, le samedi 29 avril 2017 à 20h30, théâtre de la Butte. Gratuit sur réservation au 02.33.88.55.55

