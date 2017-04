Coupe de France: Angers veut sa finale, encore un PSG-Monaco

Ça fait 60 ans qu'Angers a joué sa seule finale de Coupe de France et le SCO aimerait bien renouer avec ce frisson aux dépens de Guingamp, mardi, tandis que le Paris SG retrouve Monaco dans sa demi-finale mercredi, un quatrième choc de la saison pour ces deux ténors.

"Disputer une finale est une chance que l'on n'a pas tous les jours": SCO , 85 ans, sait de quoi il parle pour l'avoir jouée en 1957 avec Angers.

"Beaucoup d'Angevins étaient venus nous supporter, en trains spéciaux. Même s'il y avait eu une énorme déception (défaite 6-3 face à Toulouse, ndlr), ça reste un bon souvenir après coup", a encore confié l'ancien milieu de terrain.

Problème de taille pour le SCO: son adversaire, Guingamp, vit une belle histoire d'amour avec la Coupe de France, remportée en 2009 et 2014. C'est même le premier trophée au haut niveau remporté par l'EAG il y a 8 ans face à son voisin et rival de Rennes (2-1). En 2014, c'est à nouveau Rennes qui a versé des larmes en finale, battu cette fois encore plus nettement par les Costarmoricains (2-0).

Et encore un clash entre PSG et Monaco ! Tout avait bien commencé cette saison pour l'ASM, qui avait giflé le PSG le 28 août en L1 en Principauté (3-1), puis avait bien résisté au match retour au Parc des Princes (1-1) le 29 janvier.

La suite s'est gâtée avec la finale de la Coupe de la Ligue qui a viré à l'humiliation monégasque le 1er avril (4-1) pour la première finale délocalisée en province, à Lyon. Qu'en sera-t-il 25 jours plus tard pour cette demi-finale au Parc ?

L'AS Monaco de Leonardo Jardim ne sera-t-elle pas tentée de lâcher une compétition dans son calendrier qui devient infernal ? La bande à Kylian Mbappé joue en effet le titre en L1 et est en demi-finale de Ligue des champions face à la Juventus (aller sur le Rocher 3 mai, retour à Turin le 9).

Quand Leonardo Jardim fut questionné sur ses priorités de fin de saison, il répondit après la qualification pour la demi-finale de C1: "C'est normal de préférer gagner la Ligue des champions. Mais c'est plus difficile que de gagner le championnat. On va essayer d'aller aux limites dans les deux compétitions". Jamais le coach portugais qui monte n'a évoqué la Coupe de France, qui fête cette année ses 100 ans.

Programme des demi-finales de Coupe de France:

Mardi (21h00):

Angers-Guingamp

Mercredi (21h05):

Paris SG-Monaco

Finale:

Samedi 27 mai au Stade de France à 21h00

