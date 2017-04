Normandie : des professionnels du tourisme au Haras national du Pin

Des professionnels du tourisme en Normandie ont été conviés lundi 24 avril 2017 à la découverte du tout nouveau spectacle "On ne badine pas avec l'équitation", présenté durant la saison estivale au Haras national de Pin (Orne). Objectif : leur donner envie d'en faire la promotion.

L'ensemble des hébergeurs, les responsables des lieux de visites et les offices de tourisme de l'Orne, mais aussi du Calvados, de l'Eure, de La Manche, la Mayenne, la Sarthe et la Seine Maritime, pourront se faire les ambassadeurs de ce haut lieu du cheval en Normandie, forgé par 300 ans d'histoire et reconnu pour ses compétitions hippiques.

Le spectacle "On ne badine pas avec l'équitation" a été l'occasion de conjuguer le patrimoine, la culture équestre et l'humour au manège d'Aure (XVIIIème siècle) qui a bénéficié de travaux pour améliorer le confort et offrir une meilleure visibilité.

À l'issue de la présentation de ce nouveau spectacle, les professionnels du tourisme ont bénéficié d'une visite guidée du Haras du Pin, avec la présentation de l'ensemble des prestations que pourront découvrir les futurs visiteurs.

