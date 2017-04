Baseball : les Huskies de Rouen toujours invaincus

Dimanche 23 avril 2017, le Rouen Baseball 76 (Seine-Maritime) se déplaçait à Paris pour la 4e journée de championnat Elite de baseball.

A croire qu'aucun adversaire n'arrivera à faire chuter les Rouennais. Ce dimanche, c'était au tour des joueurs du Paris UC d'essayer, mais une nouvelle fois en vain...

Dans le premier match, le PUC ouvre le score dès la 1ere manche. Mais la situation s'inverse petit à petit et le premier match se termine à la 9e manche en faveur des Huskies (7-2).

Début de saison parfait

Dans le second match, ce sont les Huskies qui ouvrent le score à la 2e manche. Il faudra attendre la 6e pour que les Huskies marquent à nouveau deux points mais le PUC réplique aussitôt avec trois points et revient au score. Piqué au vif, les Rouennais répliquent dans les manches suivantes. Dans la 9e et dernière manche, le PUC reprend un point mais c'est insuffisant. Le second match est également pour les Rouennais (8-4).

Au classement, les Huskies sont toujours invaincus après quatre rencontres, soit huit victoires. Ils sont seuls en tête avec un score parfait. Juste derrière, Montpellier cumule sept victoires et une défaite.

Le dimanche 30 avril 2017, les Huskies de Rouen iront à Clermont-Ferrand pour affronter les Arvernes, 4e avec trois victoires et cinq défaites.

