L'Agenda en Normandie : mardi 2 mai

Retrouvez, du lundi au vendredi, vos idées de sorties en Normandie :

MANCHE

Ce dimanche 7 mai 2017, une randonnée canine est organisée à Quinéville avec l'association Les Petites Patounes. Départ à 14 heures du port de Quinéville. Les inscriptions se feront dès 13 heures, il sera demandé 3 € de participation par personnes au profit de l'association. Les personnes sans chiens peuvent également participer. Une animation prévue sur place avec le club d'éducation du Val du Saire. À partir de 13 heures des démonstrations d'Agility seront proposées tout l'après-midi. Les personnes pourront essayer avec leurs chiens.

La gymnastique volontaire du Mesnil au Val organise plusieurs sorties VTT ce dimanche 7 mai 2017. Différents parcours sont proposés à partir de 9h du matin: 40 km, 20 km ou 8 km. Départ depuis la cantine de l'école. Comptez 5 € par adulte et 3 € pour les enfants. Ravitaillement sur tous les circuits, point de lavage VTT, buvette et restauration sur place. Inscriptions sur place dès 8h30.

CALVADOS

Ce mardi 2 mai 2017, la tournée Ricard S.A Live Music passe par le Cargö à Caen et prêche la bonne musique avec à son bord la chillwave spectaculaire de Møme et l'électro-pop furieuse de Mai Lan mais aussi Lysistrata, Lauréat du Prix Ricard S.A Live Music 2017. Entrée gratuite sur invitation dans la limite des places disponibles. Réservation sur le site de Ricard SA Live Music: ricardsa-livemusic.com.

Samedi 6 et dimanche 7 mai 2017, le cirque Borsberg est à Troarn, Place du Calvaire. Au programme: cavalerie, adagio acrobatique, chats savants, sangles aériennes, animaux de la ferme, funambules à grande hauteur, caravane des animaux exotiques, clown et magie. Durée du spectacle: 1h45. Vos pass à gagner sur tendanceouest.com et au 0 892 23 73 38.

ORNE

Ce mercredi 3 mai 2017 partez à la découverte du Freelab de Flers, au 247 rue Simons. Participez à une démonstration des machines du laboratoire de fabrication numérique des Bains Douches Numériques. Ce bâtiment de style Art déco était un espace de rencontres et d'échanges sociaux. Sa transformation en espace de coworking s'inscrit dans le même esprit. Plus d'infos sur bdn.flers-agglo.fr

Quand le Nantais 20syl de C2C et le rappeur de Los Angeles Mr J. Medeiros se réinventent dans un binôme franco-californien inclassable du nom d'ALLTTA c'est un mélange unique de rythmiques électroniques et de flows chirurgicaux. ALLTA est en concert à la Luciole à Alençon ce vendredi 5 mai 2017 à partir 21h, plus d'infos sur laluciole.org.