Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 29 et dimanche 30 avril

Retrouvez vos idées de sorties pour ce weekend des samedi 29 et dimanche 30 avril 2017 entre 9h et 12h et entre 17h et 19h, avec Fred.

MANCHE

Nirvana, Ozzy Osbourne, The Police et AC/DC en concert, sur la scène du Normandy de Saint-Lô? C'est possible grâce à la 3ème édition du " SAINT-LÔ TRIBUTE FEST ". Le principe est simple: 4 des meilleurs " cover-bands " européens vont se succéder sur la scène du prestigieux Normandy de Saint-Lô afin de recréer la folie des plus légendaires concerts de rock. C'est samedi 29 avril 2017 à partir de 20h30. Plus d'infos sur lenormandy.net.

Samedi 29 et dimanche 30 avril participez au festival de la jeunesse à Cherbourg en Cotentin. Des animations sur 2 jours: Initiation au pilotage de drone, BMX air bag, Parkour sportif, Retro gaming, Skim board, Virtual surf, Bubble foot, Roller cross, Laser ball… mais aussi des expositions et la participation d'associations. Des concerts le samedi soir de 19h à 21h30: Lancelot en 1ère partie puis, la star de la soirée, le DJ Julien Créance! Comptez 10 € le week-end (7 € la journée, 3 € l'accès aux concerts).

Ce dimanche 30 avril 2017 participez aux 11km de Jobourg. Au départ du Nez de Jobourg, vous arpenterez le chemin du littoral en direction des falaises. Vous serez émerveillés par la beauté des paysages. Après un pique-nique, face à la mer et à l'île d'Aurigny vous découvrirez le port de Goury et sa station de sauvetage. Apporter pique-nique. Rendez-vous à 9 h 45 à la buvette de la falaise au Nez de Jobourg, comptez 9 euros par personne.

Dimanche 30 avril et lundi 1er mai 2017 c'est 47e Slalom régional de Saint-Lô, organisé par l'ASA du Bocage et le Saint-Lô Automobile Club, comité Normandie. Il s'agit d'un parcours de 1200 m rue Henri Claudel à Saint-Lô.

La 6e édition du Nauting de Cherbourg continue jusqu'à dimanche 30 avril 2017. Un village et de nombreuses animations sont au programme. Le Nauting sera l'occasion de re-découvrir les nombreuses activités sportives ou de loisirs: un bassin pour les baptêmes de plongée, un bassin sur la plage verte pour s'initier au paddle, au kayak, à la planche à voile, le tout au milieu d'une plage avec sable, palmiers et chaises longues… Ouvert de 10 heures à 19 heures. Entrée: 2 euros (gratuit pour les moins de 12 ans). Plus d'infos sur cherbourg-nauting.com.

Dimanche 30 avril 2017 c'est le 7ème mini salon de l'agriculture à Coutances. Retrouvez un forum des partenaires agricoles, des expositions de matériel et d'animaux, des animations et démonstrations, un marché du terroir, une vente de fleurs et de plantes ainsi qu'un pôle d'information sur les formations agricoles et leurs débouchés. Plus d'infos sur coutances.educagri.fr.

Jusqu'au 1er mai, vos enfants peuvent visiter la Cité de la Mer de Cherbourg tout en s'amusant! Un livret de jeux spécial vacances est remis aux jeunes visiteurs ponctué de questions et activités à faire en famille. Il permet d'obtenir le diplôme du petit aventurier à la fin de la visite Remis gratuitement en billetterie - 1 livret par enfant. Stylos non fournis. Des crayons sont disponibles à partir de 1€ à la boutique dès 11h.

Ce dimanche 30 avril 2017 participez à la Hague à vos pieds. Au départ du Nez de Jobourg, vous arpenterez le chemin du littoral en direction des falaises. Vous serez émerveillés par la beauté des paysages. Après un pique-nique, face à la mer et à l'île d'Aurigny vous découvrirez le port de Goury et sa station de sauvetage. Rendez-vous à la buvette de la falaise pour 16km.

CALVADOS

À partir de samedi 29 avril et jusqu'à lundi 1er mai 2017, Le festival tant attendu des enfants revient à Cabourg, il s'agit du festival du jeu récréatif dans le hall de l'hippodrome.

Sur 3 jours, de 14h à 19h, petits et grands pourront profiter de structures gonflables, laser game, jeux d'arcades et jeux en bois. Pour plus d'infos contactez l'Office de Tourisme au 02 31 06 20 00.

Dimanche 30 avril 2017 c'est la foire au matériel photo et d'occasion à Vire. Un événement organisé par l'association du Mois de la photographie en Bocage Normand. Cette 13ème édition aura lieu à la salle Polinière, les particuliers et professionnels sont acceptés. 20 exposants étaient venus en 2016. Réservation obligatoire au 06 18 76 16 13.

La ville de Caen et les industriels forains vous invitent à la foire de Pâques de Caen jusqu'au 21 mai 2017. 3 semaine d'attractions qui démarrent avec un bon plan. Pour profiter de tickets de réduction des attractions à 2 euros le week-end des samedi 20 et dimanche 21 mai 2017, rendez-vous sur le site internet caen.fr.

Dimanche 30 avril 2017, Stars 80 fête 10 ans de succès avec un nouveau spectacle à découvrir au Zénith de Caen. Venez chanter et danser avec les stars des années 80: Lio, Début de soirée, Sabrina, Francois Feldman, Julie Pietri, Cookie Dingler, Emile et Images, Patrick Hernandez ou encore Jean-Pierre Mader. Tous les chanteurs, musiciens 100 % live, choristes et danseurs, unis pour délivrer un spectacle unique, le temps d'une nuit de folie. Infos et résa sur zénith-caen.fr

Ce dimanche 30 avril 2017 participez à l'événement combo dance et afro zumba à Saint Langis les Mortagne. 2 sessions sont proposées: la première de 11h à 13h et la seconde de 15h à 17h. Retrouvez Pally Pelofe, concepteur du Combo Dance et Viviane, instructrice Zumba ainsi qu'un invité surprise. Comptez 10 euros la session de 2h

ORNE

L'association l'Appel au Bois Normand organise la seconde édition du Festival L'Appel au Bois Normand, qui se déroule ces dimanche 30 avril et lundi 1er mai 2017 à Loré dans la ferme biologique du lieu-dit " Le Bois ". Ce festival éco-citoyens est accessible à tous, grâce à un prix libre et sans alcool. Objectif: Faire découvrir de nouvelles initiatives porteuses d'espoirs ou encore d'éveiller les consciences. Plus d'infos sur lappelauboisnormand.fr.

Samedi 29 et dimanche 30 avril 2017 découvrez les coulisses du spectacle du Haras National du Pin. Toma et Pieric vous invitent à passer derrière le rideau: découverte des coulisses, puis explications de ce qu'est un cheval de spectacle, les méthodes de travail de préparation au spectacle, puis numéros commentés. De quoi mieux comprendre l'envers du décor afin de mieux apprécier ensuite toutes les subtilités d'un spectacle équestre. Plus d'infos sur haras-national-du-pin.com.

À partir de samedi 29 avril 2017 et jusqu'à lundi 1er mai 2017, dans le cadre de l'opération NEURODON, les jardins invitent à la solidarité. Visitez le jardin botanique et floral Du Bois du Puits à Sérigny dans la forêt domaniale de Bellême. Tout au long d'un parcours à thèmes, le jardin offre sur ses 4,5 ha un voyage au coeur des senteurs, des volumes, du temps et de l'espace. Comptez 4€ + 2€ pour le Neurodon, c'est gratuit pour les enfants - de 12 ans.

La saison du championnat de France 2017 de Rallycross débute samedi 29 et dimanche 30 avril 2017 sur le circuit des Ducs, à Essay, près d'Alençon. Plus de 105 pilotes français et étrangers sont déjà engagés pour cette première manche du championnat de France de rallycross, avec le retour du pilote local Laurent Chartrain en Super 1600. Plus d'infos sur circuit-ducs.com.

Dimanche 30 avril 2017 c'est la 10e Rando des Pommiers en Fleurs à Ticheville. Rando à la découverte du Pays du camembert ponctuée de plusieurs étapes gastronomiques. Le nombre de participants est limité à 650 personnes. Parcours entier: 38 km. Plusieurs rapatriements sont possibles pour ceux qui ne parviennent pas à finir le parcours. Contact: tél. 02 33 39 02 94 ou sur ticheville-associations.com.