Un salon Époque basé sur le débat et la jeunesse

Salons du livre Le salon Époque, dont la 3e édition aura lieu du vendredi 19 au dimanche 21 mai 2017 à Caen (Calvados), accueillera de nombreux invités dont Alain Mabanckou qui aura carte blanche. Au programme : des débats sur la société ainsi que des animations pour la jeunesse.

Près de 80 auteurs seront présents au 3e salon Époque, du vendredi 19 au dimanche 21 mai 2017 dans différents lieux de Caen (Calvados). Parmi eux, le romancier et essayiste congolais Alain Mabanckou, sera l'invité d'honneur. Habitué à inciter au dialogue des cultures à travers ses oeuvres, dont ses dernières Le Monde est mon langage, et Écrire et penser l'Afrique, Alain Mabanckou est l'auteur idéal pour "un salon consacré au débat et à l'échange sur des problématiques de société." selon Emmanuelle Dormoy, maire-adjointe à la Culture.

La jeunesse et l'Argentine à l'honneur.

Outre les débats de société, le salon Époque consacrera une part importante de ses animations à la littérature jeunesse et à la bande dessinée. Des battles de BD seront organisées sous le chapiteau de la grande libraire Place Saint-Sauveur avec la présence de Fred Tébo, Thomas Labourot ou Stefano Turconi.

L'Argentine enfin sera mise à l'honneur dans la journée de dimanche qui commencera par une lecture dansée sur le Tango et terminera par un concert-lecture de clôture. Tous les événements sont gratuits afin de rendre accessible la littérature au plus grand nombre.

Toutes les manifestations sont gratuites, plus d'infos sur caen.fr/epoque

A LIRE AUSSI.

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 18 et dimanche 19 février

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 1er et dimanche 2 avril

Littérature: plus de 300 auteurs pour la 35e Foire du Livre de Brive

Littérature: plus de 300 auteurs pour la 35e Foire du Livre de Brive

Le salon Livre Paris à l'heure du Maroc et de l'Afrique