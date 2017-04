A Hénin-Beaumont, des militants "persuadés" de la victoire de Le Pen

Le 23 avril 2017 à 21:55

"Marine présidente!", "On va gagner!" et la Marseillaise entonnée à tue-tête: à Hénin-Beaumont, des dizaines de militants ont laissé exploser leur joie à l'annonce des résultats, persuadés de la victoire de Marine Le Pen au second tour face à Emmanuel Macron "le mondialiste".