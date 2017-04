Élection présidentielle : Après hésitation, ils se sont finalement décidés pour un candidat

Dimanche 23 avril 2017, les bureaux de votes de Bois-Guillaume (Seine-Maritime) ne désemplissent pas en ce jour de premier tour d'élections présidentielle. Alors que pour certains le choix du candidat était une évidence, il a été plus délicat pour d'autres.

Les assesseurs sont présents dans les bureaux de vote de Bois-Guillaume (Seine-Maritime) pour recevoir les électeurs du premier tour de l'élection présidentielle. En ce dimanche 23 avril 2017, les Français sont nombreux à venir accorder leurs votes au candidat de leur choix.

Des électeurs convaincus et résolus…

Pour certains électeurs, le choix est une évidence depuis longtemps. "Nous avons tous les deux voté Emmanuel Macron parce que nous sommes depuis longtemps pour une recomposition politique, explique Evelyne, 64 ans, et son mari Paul, 68 ans. Nous avons suivi François Bayrou depuis longtemps, c'est un vote mûrement réfléchi."

De même Guillaume, 21 ans, s'est décidé pour Benoît Hamon depuis le début de sa campagne. "Je suis de gauche mais j'ai été choqué par les propos qu'a pu tenir Mélenchon pendant le génocide à Alep. En plus je suis contre une sortie de l'Europe. Hamon propose à mes yeux un projet moderne qui prend en compte les changements de la société", affirme-t-il.

... de longues hésitations pour certains

Pour d'autres, le choix d'un candidat est plus hésitant. "J'ai longtemps hésité entre Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon après le quinquennat décevant de François Hollande. J'ai finalement tranché pour Mélenchon, même si je n'apprécie pas particulièrement le personnage, son programme est celui qui représente le mieux mes valeurs. Il va plus loin qu'Hamon. Je suis très attachée à l'Union Européenne mais j'ai pris conscience que je n'aimais pas ce qu'elle était devenue", explique Paola, 21 ans.

Jérôme, 46 ans, s'est lui décidé il y a seulement quelques jours. "J'ai peur que Marine Le Pen soit élue cette année et je me suis demandé s'il fallait voter Macron pour faire barrage au Front National. J'ai finalement trouvé la campagne de Macron très mauvaise et je pense que son projet à tendance libérale est assez dangereux pour la France. J'ai donc voté Hamon."



A LIRE AUSSI.

Parmi les électeurs, beaucoup d'hésitation et peu de conviction

Présidentielle: Le Drian confirme son soutien à Macron

Mélenchon veut confirmer sa dynamique spectaculaire dimanche à Marseille

Primaire : pour qui roulent les élus de gauche en Normandie ?

Primaire PS: Valls et Hamon entament l'âpre campagne du 2e tour