Encore deux nouveaux incendies dans deux fermes du Bessin 

Deux nouveaux incendies agricoles ont été combattus par les sapeurs-pompiers dans la nuit de samedi à dimanche 23 avril 2017 dans le Bessin, touchant encore la même famille.

Deux nouveaux incendies visant deux exploitations agricoles appartenant à la famille Boissel à Saon (Calvados) au sud de Bayeux dans le Bessin se sont déclarés à 20 minutes d'écart ce dimanche 23 avril 2017.

À 00h45, au Breuil-en-Bessin (Calvados), un premier feu a touché un hangar d'une superficie de 500 m² contenant de la paille et un stockage de bois. 20 sapeurs-pompiers ont été déployés sur ce sinistre

20 minutes plus tard, à 01h05, à Saon (Calvados), un second incendie se déclarait dans une stabulation qui abritait une vingtaine de veaux. Les animaux sont sains et saufs, ils ont été sortis par les secours. 500 m² du bâtiment de 2 000 m² ont été détruits. Ici, une trentaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés.

Toujours la même famille

Deux premiers sinistres s'étaient déclarés dans la nuit du 18 au 19 avril 2017 chez Edouard Boissel, au Breuil-en-Bessin.

Puis, samedi 22 avril 2017 dans la nuit, un incendie s'était déclaré chez Pierre Boissel, le mari d'Anne Boissel maire de la commune de Saon (Calvados) de 234 habitants, présidente de l'intercom d'Isigny-Omaha, vice-présidente et Déléguée nationale à l'Agriculture et au Monde Paysan du parti "Debout la France" que dirige Nicolas Dupont-Aignan, candidat à l'élection présidentielle.

L'enquête est en cours affirmait encore la gendarmerie ce dimanche matin à Tendance Ouest, sans plus de détails pour le moment.