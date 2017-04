Football (Ligue 1) : Naufrage de Caen face à Nantes et avenir en pointillés (0-2)

Le 22 avril 2017 à 22:21

Ça se complique pour le Stade Malherbe de Caen, qui s'est incliné ce soir (0-2) à domicile face au FC Nantes, lors de la 34e journée de Ligue 1. Totalement amorphes, les Normands n'ont jamais réellement pris par au match et voient la zone rouge de plus en plus près avec un calendrier défavorable. Descendre en L2 devient cette fois, une vraie possibilité.