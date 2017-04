Football (National) : Quevilly Rouen Métropole se rapproche toujours plus de la Ligue 2

Vendredi 21 avril 2017, Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) a fait un nouveau pas vers le Ligue 2 en faisant match nul 0-0 au Paris FC pour le compte de la 30ème journée de National.

Première cette saison pour Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime). En effet, pour la première fois cette saison, les joueurs de l'agglomération ont fait match nul 0-0 sur la pelouse du Paris FC vendredi 21 avril 2017 lors de la 30ème journée du championnat de National.

Entre la meilleure attaque du championnat (QRM) et la meilleure défense (Paris FC) c'est finalement aucune des deux équipes qui aura réussi à s'imposer lors de cette rencontre.

Un bon résultat malgré tout pour une équipe normande qui continue sa série d'invincibilité à vingt matchs et qui conserve ses six points d'avance grâce au match nul entre Dunkerque et Pau 0-0. C'est Lyon Duchère qui monte sur la 3ème marche du podium grâce à sa victoire 3-2 face à Béziers.

Il reste donc quatre finales aux joueurs de Manu Da Costa à disputer dont la première se disputera samedi 29 avril 2017 au stade Robert Diochon face à Marseille-Consolat pour le compte de la 30ème journée de National.

