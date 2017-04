Le "Disquaire Day" fête les disquaires indépendants et les fans du disque vinyle.

Trois cents vinyles inédits ou en éditions limitées, le "Disquaire day" célèbre les disquaires indépendants, il en reste une dizaine en Normandie, ce samedi 22 avril 2017.

La 11e édition du "Disquaire Day" ce samedi 22 avril 2017, c'est la journée des disquaires indépendants, et des amoureux des disques vinyles.

Une nouvelle fois l'offre de ce "Disquaire Day" propose des vinyles édités spécialement ou des collectors tirés à moins de 500 exemplaires.

Baisse de vente des CD et regain du disque vinyle

Un événement annuel qui attire de plus en plus de monde et notamment des jeunes.

Le vinyle représente aujourd'hui 15 % du chiffre d'affaires du rayon musique chez "Planet R" à Saint-Lô (Manche) par exemple, alors que le marché du CD baisse de 10 % par ans depuis maintenant 10 ans.

Le vinyle fait donc un retour en force, une lueur d'espoir pour Jean-Michel Lesot le directeur de "Planet R" à Saint-Lô (Manche)

Parmi les collectors et éditions limitées pour ce "Disquaire Day", un live de David Bowie, un autre de Iggy Pop, un Pink Floyd, un picture disc, pour un "Interstellar Overdrive" de 11 minutes que les collectionneurs vont s'arracher.

Des morceaux inédits de The Smiths qui auront patienté 32 ans avant d'être enfin édités, une première édition vinyle du concert mythique de Santana en Aout 69 à Woodstock, ou un coffret de trois 33 tours du bluesmen Robert Jhonson, des morceaux enregistrés entre 1936 et 1937, avec les étiquettes des 78 tours orignaux de l'époque.

En Normandie les disquaires indépendants qui participent au Disquaire Day :

Calvados :

Sonic Records

43 rue de Bras

14 000 Caen

Manche :

Planet R

4 rue du maréchal Leclerc

50 000 Saint-Lô

Librairie OCEP

43 rue Saint- Nicolas

50 200 Coutances

Eure :

Disc'Gisors

13 rue Cappeville

27 140 Gisors

Gibert Joseph

Place Georges-Clémenceau

27 000 Evreux

Seine Maritime :

Atmosphère Music

87 rue Richeulieu

76 600 Le Havre

De Bruit et d'Encre

94 rue Beauvoisinne

76 000 Rouen

Disques Shop

74 Grande Rue

76 200 Dieppe

Les Mondes Perdus

76 rue Cauchoise

76 000 Rouen

Select Records

97 rue de la Vicomté

76 000 Rouen

Zdb Records

120 rue Casimir-Delavigne

76 600 Le Havre