Un mélange de théâtre et de marionnettes à Duclair

La compagnie Tro-Héol revisite l'ouvrage de Niccolo Ammaniti pour en livrer une version riche en émotion le 28 avril 2017 au Théâtre en Seine de Duclair (Seine-Maritime).

En 1978, dans les Pouilles en Italie, Michele, un jeune garçon, découvre par hasard un enfant séquestré victime d'un enlèvement mafieux. Cette découverte bouleversera le rapport du jeune Michele aux adultes qui l'entourent. Martial Anton, co-metteur en scène de la compagnie Tro-Héol nous explique sa vision du roman initiatique de Niccolo Ammaniti.

Pourquoi avoir choisi d'adapter ce roman ?

"Ce qui nous a séduit c'est le suspense du roman, ses personnages très forts et très attachants et le fait que cette histoire traduise toute la complexité de la vie. C'est une histoire dure mais traitée avec beaucoup d'humour et d'amour, ce qui correspond tout à fait à ce qu'on aime partager avec le public dans notre compagnie Tro-Héol."

Le roman avait-il été adapté précédemment?

"Il avait fait l'objet d'une adaptation cinématographique en 2002, en Italie. L'auteur avait participé à cette adaptation mais nous avons crée ce spectacle en ne nous basant que sur le livre. Le film met l'accent sur le drame mais nous avons souhaité au contraire aborder le sujet sous l'angle de l'humour et avec beaucoup de tendresse."

Qu'apportent le recours aux marionnettes pour l'intrigue?

"Deux choses assez contradictoires. Les marionnettes permettent d'aborder avec plus de distance les sujets pesants évoqués, mais en même temps l'impact émotionnel sur le public est plus fort. J'aime pouvoir souffler le chaud et le froid avec nos marionnettes. Daniel Calvo Funes, mon co-metteur en scène a créé ces marionnettes. Il a donné à chacune une identité forte et un caractère. Chacune porte en elle son histoire."

Combien d'acteurs montent sur scène?

"Nous avons 19 marionnettes et trois marionnettistes, mais l'originalité de notre pièce repose sur le fait que les marionnettistes incarnent aussi des personnages. Ils jouent certains adultes de l'histoire. Après quelques minutes d'adaptation, le spectateur intègre rapidement ces codes."

À qui s'adresse ce spectacle?

"Cette histoire provoque l'expression d'une très grande palette d'émotions, de l'effroi au rire. Malgré une trame tragique c'est un spectacle humoristique. Nous avons conçu ce spectacle pour un public mélangé. Il convient autant aux adultes qu'aux adolescents mais il nous semble qu'il faut au moins avoir 12 ans pour en saisir toute la portée."

Pratique. Vendredi 28 avril à 20h. Théâtre en Seine de Duclair. A partir de 12 ans. Tarifs 12 à 15€. www.theatrededuclair.fr

