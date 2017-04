Calvados : un couple s'accuse mutuellement de violences conjugales

Mercredi 19 avril 2017 un couple de trentenaire a comparu devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados). Lui pour violences conjugales, elle pour violences et menaces de mort. Les faits se sont produits à Mondeville, au sud de l'agglomération le samedi 28 janvier 2017.

Au sein d'une famille, un couple se déchire. Le samedi 28 janvier 2017, une scène violente va les amener les deux individus à comparaître devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados). Ce mercredi 19 avril 2017.

"C'était une véritable furie"

Trois jours avant les faits, l'homme contacte les services sociaux car il considère que deux de ses enfants sont en danger de par le comportement de sa conjointe. Initiative qui provoque chez celle-ci une colère terrifiante. Ce jour-là, incontrôlable selon ses dires, il la plaque au sol où elle se blesse la cheville. "C'était une véritable furie", dira-t-il. La femme porte plainte mais les enfants parlent. Ils racontent les propos désobligeants et les brimades subies par leur père qu'elle n'hésite pas à frapper et à menacer. "Un jour, elle lui a mis des morceaux de verre sous la gorge."

"Je suis devenu insomniaque"

Les enfants poursuivent : "Il est arrivé qu'elle attende qu'il dorme pour nous réveiller à coups de pied dans le visage et dans les cotes et nous obliger à faire le ménage. Parfois c'était juste des coups en pleine nuit."

"J'ai défoncé tes filles cette nuit !" lui annonce-t-elle un matin. L'homme dépose plainte et revient dessus. "Je suis devenu insomniaque, confie-t-il, de peur qu'elle ne leur fasse du mal."

Contexte de violences habituelles

Le casier judiciaire de la prévenue comporte quatre mentions pour des faits de violences envers des policiers et des agents administratifs. Elle a eu sept compagnons différents et a déposé des mains courantes pour violences conjugales contre chacun d'entre eux. L'homme quant à lui n'est pas violent, en témoigne son ex-compagne qui a partagé sa vie durant dix ans. "Je m'en veux énormément pour mes enfants de ne pas avoir réagi plus tôt."

La défense plaide que sa cliente reconnaît avoir été agressive par le passé mais qu'elle est à ce jour suivie pour cela. "C'est parole contre parole, on n'est sûr de rien dans ce dossier."

L'affaire a été mise en délibéré au mercredi 26 avril 2017.

