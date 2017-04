Dans quelle ville normande fait-il bon vivre avec son chien ?

Vendredi 21 avril 2017, le magazine 30 millions d'amis a dévoilé son classement des grandes villes de France où il fait bon vivre pour les chiens et leurs maîtres. En Normandie, seule Caen (Calvados) figure dans le top 30.

Il y a de nombreux critères pour évaluer la qualité de vie dans les villes. Le magazine 30 millions d'amis s'est penché sur le bien-être des petits compagnons à quatre pattes citadins. Vendredi 21 avril 2017, le magazine a publié dans son dernier numéro un top 30 des villes où il fait bon vivre avec son chien.

L'enquête s'est basée sur les 41 villes de France de plus de 100 000 habitants. Des critères, comme l'accessibilité, la propreté et la population canine, ont été pris en compte pour donner une note sur 20 à chaque ville. Et à ce petit jeu, c'est Toulon qui s'en sort le mieux avec une note de 17,92. Suivent Perpignan, Montpellier et Bordeaux.

Quelles places pour les Normands ?

Le moins que l'on puisse dire, c'est que la Normandie ne s'est pas distinguée car Rouen (Seine-Maritime) et Le Havre ne figurent même pas dans le top 30. Seule Caen (Calvados) sauve l'honneur en prenant la 24e place grâce à une note de 12,01/20. La capitale calvadosienne s'offre même le luxe de terminer juste devant Paris, 25e avec une note de 11,94.

