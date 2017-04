Foire aux bulots de Pirou : 20 000 personnes attendues

La traditionnelle Foire aux bulots de Pirou, près de Lessay (Manche) a lieu samedi 29 et dimanche 30 avril 2017. De nombreuses animations sont prévues à cette occasion. Détails.

20 000. C'est le nombre de personnes attendues, samedi 29 et dimanche 30 avril 2017, à Pirou (Manche), à l'occasion de la Foire aux bulots. L'événement, créé en 1996, attire chaque année une foule considérable d'amateurs de coquillages et crustacés.

Pour cette nouvelle édition, 80 exposants seront présents, dont évidemment des ostréiculteurs et des pêcheurs.

Des animations en série

Parallèlement, le public pourra aussi profiter de fête foraine mais également de différents spectacles, notamment des chants marins. Un vide-greniers est par ailleurs programmé dimanche 30 avril 2017. Les petits ne sont pas non plus en reste avec des ateliers de cuisine entièrement dédiés ce jour-là (et gratuits !) à 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h et 18h.

Renseignements : mairie de Pirou 26 rue du Parc. Tél. 02 33 46 41 18