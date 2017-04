Yvetot : au distributeur, il vole les cartes bleues des vieilles dames

Un individu a été jugé aujourd'hui mercredi 19 avril 2017 par le Tribunal de Rouen (Seine-Maritime) pour vol et escroquerie à la carte bleue. Il a été condamné à six mois de prison ferme.

A Yvetot (Seine-Maritime), le 25 Juillet 2016, une personne âgée veut retirer de l'argent au distributeur de sa banque à l'aide de sa carte bancaire. Derrière elle, un individu agité se plaint de la machine qui ne marche pas. Déconcentrée, la vieille dame ne se rend pas compte que l'homme lui vole sa carte, prétendant qu'elle a été avalée. Le 29 septembre 2016, constatant auprès de sa banque que des achats frauduleux ont été faits dans plusieurs magasins pour un montant de 3 000 euros, elle dépose plainte.

Les gendarmes, avertis, procèdent au visionnage de la bande vidéo du distributeur, sur laquelle la victime reconnaît l'accusé. Les différents magasins, contactés, produisent aux enquêteurs le signalement de l'individu, 45 ans, et le numéro de téléphone auquel il peut être joint. Il s'agit de celui de sa mère, qui l'héberge.

Il récidive

Le 18 septembre 2016, c'est une autre victime, en situation de faiblesse, qui dépose plainte pour le vol de sa carte bleue par un individu qui fait diversion dans les mêmes conditions pour commettre son délit. Une perquisition est diligentée au domicile de la mère de l'accusé. Interpellé, il déclare : "Je ne m'attendais pas à être reconnu". On note 27 condamnations au casier judiciaire du prévenu pour vols, outrages et menaces de mort. Pour le Procureur, "l'accusé a profité de la naïveté et de la faiblesse de ses victimes". Sa défense note "qu'il n'y a pas eu de violence dans ce délit".

Le Tribunal condamne Johnny Mustapha à seize mois de prison dont dix avec sursis, et à une mise à l'épreuve de deux ans.

