Emploi : La Poste recrute 43 facteurs en Normandie

Le groupe La Poste va recruter 43 facteurs en CDI dans la région d'ici fin juin et lance un appel au recrutement.

Dans le cadre de sa campagne nationale de recrutement, le groupe La Poste lance un appel à candidature pour des emplois de postiers en Normandie, notamment dans la Manche, l'Orne et le Calvados. 43 emplois en CDI sont proposés d'ici fin juin dans la région sur les 3 000 au niveau national.

Des possibilités d'évolution

Au programme des facteurs recrutés : une formation de 15 jours dédiée au métier de la distribution et de son environnement, et au management de la santé et sécurité au travail.

• LIRE AUSSI : La Poste recrute 33 facteurs en CDI en Seine-Maritime



Les recrutements de facteurs se font au niveau débutant et des évolutions professionnelles sont évidemment possibles.

Pratique. Pour postuler, il suffit de se connecter sur www.laposte.fr/recrute.