La CIJ rejette a demande de Kiev de stopper le soutien russe aux rebelles

La Cour internationale de Justice (CIJ) a rejeté mercredi la demande de Kiev d'ordonner des mesures d'urgences à la Russie pour qu'elle mette fin à son présumé appui armé, humain et financier aux rebelles dans l'est de l'Ukraine, déchiré par un conflit depuis trois ans.

La plus haute juridiction de l'ONU, basée à La Haye, a toutefois ordonné à la Russie de protéger et respecter les droits des Ukrainiens et des Tatars en Crimée, la péninsule qu'elle a annexée en mars 2014.

