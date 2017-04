Baseball : une vidéo sur Youtube pour annoncer la venue du Challenge de France à Rouen

Du jeudi 25 au dimanche 28 mai 2017, les Huskies de Rouen (Seine-Maritime) accueilleront le Challenge de France de baseball. Pour annoncer la venue de la compétition, le club a réalisé une vidéo pour les réseaux sociaux.

Les Huskies de Rouen (Seine-Maritime) ont les crocs, et ils le montrent ! À partir du jeudi 25 mai 2017, ils accueilleront à domicile la prochaine édition du Challenge de France. Un trophée qui leur tient forcément à coeur, eux qui sont double tenants du titre.

La pluie, symbole normand ?

Pour l'occasion, les Huskies recevront ce qui se fait de mieux en matière de baseball tricolore. Pour marquer le coup et attirer le public, le club a opté pour une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Sous une pluie battante et sur fond de musique digne d'un péplum, on y voit les joueurs s'entraîner avec ardeur. Souhaitons que cette vidéo, déjà vue plusieurs centaines de fois, leur portera chance en mai.

