Tennis de table : Dernière à domicile réussie pour l'ALCL Grand-Quevilly

Le vendredi 14 avril 2017, les joueuses de l'ALCL Grand-Quevilly (Seine-Maritime) recevaient Lys-Lille Métropole pour la 12e journée de championnat de tennis de table Pro AF.

Sur le papier, Lys-Lille partait favori du haut de sa troisième place face à l'ALCL Grand-Quevilly (Seine-Maritime). Mais en l'absence de leur joueuse phare, Xiao Xin Yang (n°5 française), les Nordistes se sont inclinées en Normandie.

Dans le premier match, Galia Dvorak (n°23) est opposée à Yue Wu (n°50) et s'impose en quatre sets (11-4, 11-6, 7-11, 11-4). Dans le deuxième match, Shiho Ono (n°18) affronte Bernadette Szocs (n°11). Le match est plus serré et il faut attendre le cinquième set pour que Shiho remporte sa dernière victoire devant son public avant de quitter le club pour se consacrer à une autre carrière professionnelle (11-7, 11-7, 7-11, 6-11, 12-10).

Les Normandes s'accrochent

Après la pause, Yuan Tian (n°24) est opposée à Agnès Le Lannic (n°40) dans un match qui se joue plus au mental que sur le physique. Les deux premiers sets sont à la faveur de Lille mais dans le dernier, le stress monte et les joueuses s'arrachent sur chaque point sans que personne ne veuille lâcher. C'est finalement la Lilloise qui ramène son équipe à 2-1.

Dans le dernier match, Galia Dvorak affronte Bernadette Szocs et, malgré l'écart de classement, s'impose 3-2 (6-11, 11-8, 15-13, 9-11, 11-8). L'ALCL remporte donc la rencontre sur Lys-Lille Metropole et prend les trois points de la victoire. Ainsi, les joueuses passent de la cinquième à la quatrième place avec 21 points (5 victoires, 6 défaites).

"C'est très bien de finir comme ça à domicile, avec une super ambiance", réagit le coach Guillaume Liot à la fin de la rencontre. Pour leur dernier match de la saison, les Normandes se déplaceront le mardi 2 mai 2017 sur le terrain de Saint-Quentin.

