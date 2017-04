Eco-paturage: moutons et chèvres font leur retour à Grand-Quevilly

Comme l'an passé, Grand-Quevilly (Seine-Maritime) accueille des chèvres et moutons pour permettre aux amoureux des bêtes de les rencontrer mais aussi expérimenter l'écopaturage.

Avec les beaux jours, ce sont aussi les chèvres et les moutons qui font leur retour à Grand-Quevilly (Seine-Maritime). Comme l'an passé, la ville accueille ces bêtes sur trois espaces pour les faire découvrir aux petits et grands.

Des espèces menacées

En plus de divertir les curieux, ces animaux permettent d'expérimenter l'éco-paturage en milieu urbain. Deux races menacées de disparition ont été choisies pour cette aventure: le mouton d'Ouessant (le plus petit du monde!) et la chèvre des fossés.

