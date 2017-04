Challenge Ecricome : les Rouennais de Neoma remportent le trophée du fair-play

Le campus de la business school Neoma de Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime) accueillait du samedi 15 au lundi 17 avril 2017 la 29e édition du Challenge Ecricome. Les élèves de Rouen ont brillé en remportant un des trois trophées mis en jeu.

Au Challenge Ecricome, l'école qui reçoit ne peut pas concourir au trophée de la meilleure ambiance. Qu'à cela ne tienne, les étudiants de Neoma ont fait étalage de leur très bon esprit en s'adjugeant le trophée du fair-play. La moindre des choses pour la business school qui jouait à domicile en recevant la 27e édition du challenge sur son campus de Mont-Saint-Aignan.

Bordeaux au dessus du lot

Du samedi 15 au lundi 17 avril 2017, quatre écoles se sont battues pour obtenir un des trois trophées mis en jeu autour de ce grand tournoi sportif étudiant. Justement, sur le plan sportif, ce sont les étudiants bordelais qui ont écrasé la concurrence en remportant pas moins de cinq des six compétitions collectives. Les Rouennais ont donc été les plus fair-play et Marseille a mis la meilleure ambiance dans les tribunes.

Football, Rugby, Tennis, Volley, Basketball, Handball, voici les résultats de ce dimanche, 2ème journée du #ChallengeEcricome #Rouen2017 ! pic.twitter.com/QTqQw3jgz2 — NEOMA BS (@NEOMAbs) 16 avril 2017

