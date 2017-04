À Caen, un week-end pour renforcer le souffle missionnaire

Le samedi 22 et dimanche 23 avril 2017, plus de 300 fidèles se retrouvent à la maison diocésaine de Caen (Calvados) pour faire grandir de véritables communautés de disciples missionnaires.

Plus de 300 fidèles du diocèse de Bayeux et Lisieux (Calvados) se rassemblent le temps d'un week-end, les 22 et 23 avril 2017 avec Mgr Boulanger à la maison diocésaine de Caen pour "faire grandir de véritables communautés de disciples missionnaires". L'équipe de coaching Talentheo, composée de coachs bénévoles chrétiens, va animer cette formation.

Trois objectifs pour un week-end

Trois objectifs sont à atteindre : renforcer le souffle missionnaire, la fraternité et la communion par une conversion pastorale ; développer la collaboration entre prêtres et laïcs en s'appuyant sur les pôles missionnaires ; apprendre à concevoir et mener des projets ensemble au service de la mission.

Pratique : Pour en savoir plus: http://bayeuxlisieux.catholique.fr/actualites-diocesaines/305552-talentheo-ensemble-mission/