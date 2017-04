À Caen, la lumière s'invite au Dôme

Le Dôme de Caen (Calvados) organise la 12e édition du festival ]Interstice[ du jeudi 27 avril au samedi 6 mai 2017.

Que la lumière soit ! La 12e édition du festival ]interstice[, rencontre des inclassables, consacrée aux arts visuels, sonores et numériques et à la découverte de ces nouvelles écritures artistiques se déroule du jeudi 27 avril au samedi 6 mai 2017 au Dôme à Caen (Calvados). De nombreuses expositions sont prévues.

Des artistes venus du monde entier

Des artistes venus du Canada, du Japon, des Pays-Bas, d'Espagne, de Norvège, de Belgique et de France vont jouer avec les ombres et la lumière. Nonotak, Félix Luque Sánchez, Damien Gernay, Iñigo Bilbao, Myriam Bleau, LAB[au], Pascal Haudressy, Jacques Perconte et Jean-Benoît Dunckel... mais comme l'installation des néerlandais de Children of the Light, chacune de ces créations a sa part d'ombre.

Des découvertes qui permettent de mixer la lumière et les données, de visualiser un algorithme ou de pixelliser un paysage. Les expositions se déroulent à l'abbaye aux dames, en l'église du vieux Saint-Sauveur, au Dôme et dans d'autres lieux caennais.

Pratique. Festival ]Interstice[ du 27 avril au 6 mai. Informations http://www.festival-interstice.net/