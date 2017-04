A Caen, la Vitrine de Pop a le vent en poupe

Depuis le début de l'année 2017, une vitrine pas comme les autres est animée rue Saint-Martin à Caen (Calvados).

Début 2017, l'artiste caennais Pop the Fish a lancé un lieu d'exposition participative. Au 61 rue Saint-Martin, la "Vitrine de Pop" met ainsi en avant un projet artistique pendant un mois, 24h sur 24. Les mois de mars et avril sont ainsi consacrés au Kino Caen, un festival de courts métrages qui ne cesse de gagner des adeptes et dont la dernière édition s'est déroulée du 23 au 30 mars.

"La présentation a été pensée avec Sophie Lepionnier, avec une adaptation du visuel du Kino Caen créé par Anaïs Blanc-Gonnet", explique l'artiste. Depuis un mois et demi, cette vitrine insolite interroge, notamment de nuit quand les lumières se détachent du noir.

