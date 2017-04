Législatives : le maire de Dieppe Sébastien Jumel candidat sur la 6e circonscription de Seine-Maritime

Le maire PCF de Dieppe (Seine-Maritime) Sébastien Jumel a mis fin au suspense mardi 18 avril 2017. Il sera bien candidat aux élections législatives dans la 6e circonscription de Seine-Maritime, aujourd'hui tenue par la socialiste Marie Le Vern. Un prolongement de son engagement derrière le candidat de la France Insoumise à l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon.

Sébastien Jumel a mis fin à un secret de polichinelle, mardi 18 avril 2017 en début de soirée, à Dieppe (Seine-Maritime). Il sera bien candidat aux élections législatives dans la 6e circonscription de Seine-Maritime. " J'ai choisi, après mûre réflexion, après avoir beaucoup consulté, après avoir analysé le contexte politique très complexe de ces derniers mois d'être candidat ", a affirmé l'élu dans son discours.

"Pour que notre voix porte de Dieppe à Paris"

Sébastien Jumel explique vouloir "faire entrer Dieppe, le Tréport, le pays de Bray à l'Assemblée pour défendre les couleurs de notre territoire, pour porter la voix des villes moyennes et des territoires oubliés de la République". Il ajoute vouloir en finir avec "l'entre-soi douillet des salons parisiens".

Un discours qui s'inscrit dans le ton et la couleur du candidat qu'il soutient pour l'élection présidentielle et de son "dégagisme", Jean-Luc Mélenchon.

"Je ne laisserai jamais Dieppe, ni ses habitants"

Quant à son mandat de maire de Dieppe, Sébastien Jumel fait confiance à son entourage : " J'ai autour de moi, l'équipe solide et solidaire qui est capable, individuellement et collectivement, de poursuivre à mes côtés les chantiers lancés et de tenir nos engagements."

