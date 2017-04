Les soutiens de Benoît Hamon tentent toujours de faire battre le coeur de Rouen

Samedi 15 avril 2017 à Rouen (Seine-Maritime), les soutiens rouennais de Benoît Hamon ont - littéralement - parlé avec le coeur pour convaincre les derniers indécis de voter pour leur candidats.

Militants socialistes et écologistes ont fait battre leurs coeurs à l'unisson samedi 15 avril 2017 sur les quais de Rouen (Seine-Maritime). Pour marquer les esprits et tenter de convaincre les derniers indécis, les soutiens du candidat socialistes se sont réunis pour un pique-nique avant de former un coeur géant avec des pancartes rouges au slogan du candidat qui veut "faire battre le coeur de la France".

Tractage matinal

Et ils ne lâchent rien non plus dans la dernière ligne droite de la campagne. Après une soirée de débat organisée pour les jeunes primo-votants à Grand-Quevilly mardi soir, l'équipe de campagne seinomarine mène notamment une grande campagne de tractage au petit matin jeudi. Sur les quais de la gare de Rouen, ou encore devant le théâtre des Arts ou à Saint-Sever, ils vont à la rencontre des électeurs.

