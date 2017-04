Un Normand se classe 32e sur le Marathon des sables au Maroc [photos]

François Lerogeron, professeur de sport au Havre (Seine-Maritme), a terminé le Marathon des sables (MDS) au Maroc dimanche 16 avril 2017. Pour sa deuxième participation, le Havrais a atteint son objectif d'améliorer son classement en emportant une très belle 32e place sur 1180 participants.

Au bout de l'effort, François Lerogeron, professeur de sport de 42 ans, a atteint son objectif. Après 229km en six étapes dans le désert du Maroc, par des températures qui ont atteint 52 degrés, le tout en autosuffisance alimentaire, non seulement il peut arborer la médaille de finisher, mais il peut se targuer de s'être classé 32e sur plus de 1 180 participants. Objectif atteint donc pour ce coureur de l'extrême. Écoutez-le.

8,5 km/h de moyenne sur 229 km dans le désert

Le marathon des sables est l'une des courses les plus exigeantes au monde, dans des conditions extrêmes. Point d'orgue de la compétition, l'étape numéro 4 : 86 kilomètres à elle seule en plein milieu de la semaine de course. Pas de quoi effrayer celui qui se surnomme lui-même le Berbère seinomarin. Il a bouclé les 229,3 km chronométrés en 26 heures et 57 minutes, ce qui représente un rythme moyen de 8,5 km/h sur l'ensemble de la course.

François Lerogeron était porté par l'envie d'améliorer sa propre performance de 2015, mais aussi par la motivation de terminer l'épreuve avec son frère, Norbert, qui participait au MDS pour la première fois, et qui décroche une plus qu'honorable 69e place.

Forcément une émotion particulière au moment de se retrouver sur la ligne d'arrivée :

A peine rentré au Havre lundi 17 avril 2017, François Lerogeron a déjà les yeux sur son prochain défi. Peut-être la diagonale des fous de la Réunion.

