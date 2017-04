L'Agenda en Normandie : mardi 25 avril

Retrouvez, du lundi au vendredi, vos idées de sorties en Normandie :

MANCHE

Emmenez vos enfants à l'école de pêche à pied d'Agon Coutainville. Plusieurs après-midi ouverts à tous les enfants de 8 à 10 ans, l'école de pêche à pied leur apprendra à ramasser les bigorneaux, les moules ou encore les étrilles. Rendez-vous devant l'office du tourisme. Animation gratuite. Plus d'infos au 07 85 77 90 26.

Nirvana, Ozzy Osbourne, The Police et AC/DC en concert, sur la scène du Normandy de Saint-Lô? C'est possible grâce à la 3e édition du " SAINT-LÔ TRIBUTE FEST ". Le principe est simple: 4 des meilleurs " cover-bands " européens vont se succéder sur la scène du prestigieux Normandy de Saint-Lô afin de recréer la folie des plus légendaires concerts de rock. C'est samedi 29 avril 2017 à partir de 20h30. Plus d'infos sur lenormandy.net.

CALVADOS

Dans le cadre du 36e Festival Jazz Sous Les Pommiers, le service communication du CHU de Caen, en partenariat avec Adrea-Mutuelle, vous invite à un concert du groupe Swing Uppercut ce mercredi 26 avril 2017 à 19h30 dans le hall d'accueil de la tour Côte de Nacre. Entrée libre et ouverte à tous.

La ville de Caen et les industriels forains vous invitent à la foire de Pâques de Caen à partir de vendredi 28 avril 2017 et jusqu'au 21 mai 2017. 3 semaines d'attractions qui démarrent avec un bon plan. Pour profiter de tickets de réduction (1 ticket acheté = 1 ticket gratuit dans les manèges participant) pour la journée du vendredi 28 avril 2017, et des attractions à 2 euros le week-end du samedi 20 et dimanche 21 mai 2017, rendez-vous sur le site internet caen.fr

ORNE

L'association l'Appel au Bois Normand organise la seconde édition du Festival L'Appel au Bois Normand, qui se déroule ce dimanche 30 avril et lundi 1er mai 2017 à Loré dans la ferme biologique du lieu-dit " Le Bois ". Ce festival éco-citoyens est accessible à tous, grâce à un prix libre et sans alcool. Objectif: Faire découvrir de nouvelles initiatives porteuses d'espoirs ou encore d'éveiller les consciences. Plus d'infos sur lappelauboisnormand.fr.

À partir de samedi 29 avril 2017 et jusqu'à lundi 1er mai 2017, dans le cadre de l'opération NEURODON, les jardins invitent à la solidarité. Visitez le jardin botanique et floral Du Bois du Puits à Sérigny dans la forêt domaniale de Bellême. Tout au long d'un parcours à thèmes, le jardin offre sur ses 4,5 ha un voyage au coeur des senteurs, des volumes, du temps et de l'espace. Comptez 4€ + 2€ pour le Neurodon, c'est gratuit pour les enfants - de 12 ans.