L'Agenda en Normandie : mercredi 26 avril

Retrouvez, du lundi au vendredi, vos idées de sorties en Normandie :

MANCHE

Le cirque Claudio Zavatta est installé jusqu'à ce soir au parc des Expositions de Saint-Lô pour deux heures de magie et d'émerveillement pour les petits et grands dans la pure tradition circassienne. Le nouveau spectacle est composé de 19 numéros menés par 28 artistes en piste. Fidèle aux codes du cirque, il allie dressage de fauves, trapèze, clowns et tours de magie.

Aujourd'hui participez à la découverte des animaux de ferme normands à la ferme musée du Cotentin. Vos enfants retrouvent les poules Cotentines, lapins, porcs de Bayeux, roussins de la Hague et ânes du Cotentin à 14 h 30. Inscription préalable et obligatoire au 02 33 95 40 20 comptez 1,80 € en sus du billet d'entrée.

CALVADOS

À partir de samedi 29 avril et jusqu'à lundi 1er mai 2017, Le festival tant attendu des enfants revient à Cabourg, il s'agit du festival du jeu récréatif dans le hall de l'hippodrome. Sur 3 jours, de 14h à 19h, petits et grands pourront profiter de structures gonflables, laser game, jeux d'arcades et jeux en bois. Pour plus d'infos contactez l'Office de Tourisme au 02 31 06 20 00.

Ce mercredi 26 avril 2017 rendez-vous dès 15h30 au centre culturel le Doc à Saint-Germain d'Ectot pour le goûter conte. Après avoir volé sur un balai magique, ils vous invitent à les rejoindre autour du thème "ombres et lumières": un voyage au pays des princes et des princesses, où tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, mais où la menace n'est jamais loin… La magie se prolonge autour d'un goûter où les parents s'occupent des sucreries et le DOC des boissons, c'est à partir de 4 ans

ORNE

Prenez une bonne dose de soul américaine des 60's, mélangez-la avec le meilleur du funk des 70's, shakez le tout énergiquement avec une pincée d'afro-beat ainsi qu'un zeste de jazz et vous voici en possession d'un délicieux " shooter " groovy du nom de John Milk, qui va vous mettre le coeur en émoi et la tête à l'envers à la Luciole à Alençon ce jeudi 27 avril 2017 à partir de 21h. Toutes les infos sur laluciole.org.

La saison du championnat de France 2017 de Rallycross débute samedi 29 et dimanche 30 avril 2017 sur le circuit des Ducs, à Essay, près d'Alençon. Plus de 105 pilotes français et étrangers sont déjà engagés pour cette première manche du championnat de France de rallycross, avec le retour du pilote local Laurent Chartrain en Super 1600. Plus d'infos sur circuit-ducs.com.