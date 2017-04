Caen : le bassin extérieur du stade nautique a (enfin) rouvert

Mardi 18 avril 2017 marque la fin de cinq ans de travaux pour remettre à neuf le stade nautique Eugène Maës de Caen (Calvados). Les Caennais ont désormais un complexe sportif entièrement refait à neuf et moderne.

Dès 7h du matin, mardi 18 avril 2017, les premiers nageurs du stade nautique Eugène Maës de Caen (Calvados) ont pu découvrir leur bassin extérieur de 50 mètres flambant neuf. "50m en extérieur c'est vraiment le paradis, on est content de retrouver notre bassin", affirme Pascal, nageur habituel du stade nautique.

Une eau à 25°

La réouverture du bassin olympique marque la fin de la phase 3 du chantier de rénovation du stade nautique, qui aura duré au total cinq ans. Grâce à un fond mobile, qui remonte à la surface lorsque le bassin est fermé, pour former une couverture thermique, l'eau est ainsi maintenue à une température de 25°. "Ce système va permettre une importante économie d'énergie de 110 000€ par an", précise Joël Bruneau président de Caen la mer. "On reprend plaisir à nager à l'extérieur et puis les revêtements sont classes et on voit bien le fond", ajoute Michel qui vient s'entraîner trois fois par semaine.

Résumé des différentes phases du chantier

Phase 1 de novembre 2012 à mai 2014. Construction du bassin de 25m couvert. Dans les gradins 417 places assises ont été aménagées. Construction du hall d'entrée et de nouveaux vestiaires.

Phase 2 de juin 2014 à janvier 2016. Construction d'une nouvelle halle pour les bassins éducatifs de petites et moyennes profondeurs. Construction du solarium, de la galerie piétonne et d'une nouvelle zone de vestiaire.

Phase 3 de septembre 2016 à avril 2017. Réouverture de la fosse à plongeon pour les clubs en février. Ouverture du bassin olympique extérieur le mardi 18 avril 2017.

