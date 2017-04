Présidentielle : les Caennais "majorent" la gauche et se méfient du Front National

Dimanche 23 avril 2017, des milliers de Caennais (Calvados) se rendront aux urnes pour le premier tour de l'élection présidentielle. Par le passé, leur vote n'a pas toujours correspondu aux moyennes nationales.

En 2012, lors du second tour de l'élection présidentielle, les Caennais votent très majoritairement pour François Hollande. Il obtient alors 60,7 % des suffrages exprimés soit 9 points de plus que sur l'ensemble de la France. Ce score contraste fortement avec les résultats aux élections municipales depuis 1959 puisque, sous la Ve République, les Caennais ont davantage été administrés par des municipalités de droite.

Vote majoré à gauche

Seul Philippe Duron, de 2008 à 2014, est un maire de gauche. Pourtant lors des dernières élections présidentielles, la gauche est systématiquement majorée à Caen. En 1981 par exemple, au premier tour, le bloc des gauches totalise 51,5 % des suffrages exprimés dans la capitale bas-normande, contre 50,6 % sur l'ensemble de la France. Ce différentiel est encore plus marqué en 1995 puisqu'il est de cinq points.

Méfiance des Caennais vis-à-vis du Front National

Enfin, le vote des Caennais se démarque également par une méfiance très grande vis-à-vis du FN et par un vote centriste plus marqué. À quelques jours d'une élection présidentielle de tous les "atypismes", ces marqueurs politiques risquent d'être remis en cause à Caen comme sur l'ensemble de l'Hexagone.

Cyril Crespin, politologue à Caen

