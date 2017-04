Baseball : les Huskies de Rouen sont seuls leaders du championnat

Dimanche 16 avril 2017, les Huskies de Rouen (Seine Maritime) recevaient les Lions de Savigny-le-Temple pour la troisième journée de championnat Élite de baseball.

Après un début de saison idéal avec quatre victoires en quatre matches, les Huskies de Rouen (Seine-Maritime) recevaient Savigny-le-Temple avec l'objectif d'asseoir leur première place.

Les Huskies surpris

Avec leur lanceur japonnais Sakagashi Fumitaka et son lancer "sous-marin", c'est à dire que la balle est lancée avec le bras qui passe sous la hanche, l'équipe des Lions a déstabilisé les Huskies. Les Lions se payent même le luxe d'ouvrir le score à la quatrième manche devant des Huskies qui perdent un peu patience.

Il faut attendre la sixième manche et deux nouveaux points des Lions pour que les Huskies se mettent à marquer. Le match est finalement remporté par les Rouennais sur le score de 5-3. Le second match est tout aussi compliqué et les équipes n'arrivent pas à ouvrir le score. Il faut attendre la toute fin de rencontre pour que les Huskies se démarquent et remportent ce match.

Avec ces deux nouvelles victoires, les Huskies cumulent maintenant six victoires et aucune défaite. Ils sont donc seuls en tête devant Montpellier qui a déjà perdu un match. Pour la prochaine journée, le dimanche 23 avril 2017, les Rouennais se déplaceront à Paris pour affronter le PUC, actuellement sixième avec deux victoires et quatre défaites.

A LIRE AUSSI.

Les Huskies de Rouen commencent fort la saison

Le meute de Huskies version 2017 se confirme

Baseball : Une deuxième journée sans encombres pour les Huskies de Rouen