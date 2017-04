À Caen, elles ne savent pas pour qui voter et elles le chantent [VIDÉO]

La chorale caennaise composée de femmes, "22 V'la les filles", a sorti au début du mois d'avril 2017 une chanson dans laquelle elles expliquent leurs hésitations quant au choix de leur futur président. La chanson intitulée "Je sais pas" est considérablement ancré dans l'actualité.

Elles sont indécises et elles le chantent. La chorale de Caen (Calvados) "22 V'la les filles" a sorti un clip vidéo très ancré dans l'actualité. À l'occasion de l'élection présidentielle, dont le premier tour se déroule dimanche 23 avril 2017, les chanteuses mettent en scène et en chanson leurs doutes et leur indécision quant au candidat qu'elles choisiront.

Le palmarès du "bla bla bla"

"Au début j'avais des convictions... mais les beaux discours ont eu raison de mes idéaux", chantent-elles. Entre les promesses et les bassesses, les chanteuses sont perdues et ne savent toujours pas pour qui voter. "Élire le moins pire, sans être convaincu ?". Autant de questions qui peuvent résonner dans l'esprit des Français. Sur le palmarès du "bla bla bla", il n'y a pas, selon la chanson, un candidat qui trouve grâce à leurs yeux.

