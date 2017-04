Foot US : les Léopards de Rouen font une bonne percée

Dimanche 16 avril 2017, les Léopards de Rouen (Seine Maritime) recevaient les Black Panthers de Thonon pour la 7e journée de championnat Élite de Foot US.

Face aux deuxièmes du classement, les Léopards de Rouen (Seine-Maritime) peuvent être fiers de leur performance malgré la défaite. Lors de ce match, les Léopards font leur plus grosse performance offensive de ce début de saison avec 30 points inscrits.

La défense en difficulté

Malheureusement, la défense des Rouennais est à la peine avec six défenseurs titulaires blessés. Les Panthers de Thonon en ont profité pour passer allègrement à travers et marquer 55 points. Les promus rouennais s'inclinent donc 30-55 et sont 5e au classement avec trois victoires pour quatre défaites.

La prochaine rencontre aura lieu dans 15 jours, le dimanche 30 avril 2017 pour le match retour face aux Flash de La Courneuve, les leaders au classement général. Lors de la quatrième journée, les Flash s'étaient imposés 34-13 sur leur terrain.

A LIRE AUSSI.

Les Léopards de Rouen tiennent tete aux champions en titre

Football US: Les Léopards de Rouen maintiennent le cap

Football américain: Les Léopards de Rouen arrivent en Élite et compte bien y rester

Les Léopards font leur place en Elite