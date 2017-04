Le financement participatif des Huskies de Rouen dépasse toutes les attentes

Pour financer un minibus pour ses équipes de jeunes, le club de baseball des Huskies de Rouen (Seine-Maritime) avait fait appel à la générosité des internautes. Quelques jours avant la fin de la campagne, le club a déjà récolté plus que la somme demandée.

Pour financer leurs projets, les clubs sportifs et les associations sont de plus en plus nombreux à faire appel à la générosité des internautes via une campagne de financement participatif. Avec plus ou moins de succès. Pour le club de baseball des Huskies de Rouen (Seine-Maritime), c'est une franche réussite.

Un objectif atteint à 115%

Il y a quelques semaines, le club champion de France lançait un appel pour financer un minibus pour les déplacements de ses équipes de jeunes. Un équipement estimé à 37 700 € financé à hauteur de 27 000 € par les partenaires privés et les collectivités locales. Restaient donc 10 000 € à trouver.

A l'issue de la campagne de financement, l'objectif à été largement dépassé puisque le club a collecté plus de 11 500 €. Grâce au surplus, les Huskies souhaitent faire décorer ce minibus neuf places aux couleurs du club et, pourquoi pas, commencer à financer la sonorisation du stade.

