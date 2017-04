Condamné pour s'être introduit dans le collège Henri Sellier de Colombelles

Dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 février 2017, l'alarme du collège Henri Sellier de Colombelles, au nord-est de Caen (Calvados) se déclenche. À l'arrivée de la police un individu est en train de ressortir de l'enceinte de l'établissement en sautant par-dessus une barrière. Il a dû rendre compte de ces faits le jeudi 13 avril 2017 devant le tribunal de grande instance de Caen.

Jeudi 13 avril 2017, Morgan Dubus, âgé de 25 ans, a comparu devant le tribunal de grande instance de Caen (calvados) pour vol par effraction commis en février dernier au collège Henri Sellier de Colombelles, au nord-est de l'agglomération.

Effraction "très alcoolisée"

Interpellé vers 2h du matin, l'homme a plus de 2g d'alcool par litre de sang. À la barre, il s'insurge : "J'étais là par hasard, je m'étais perdu, je n'ai même pas vu que c'était un collège, il faisait tout noir. En plus, je n'ai rien volé." Seulement au premier étage du bâtiment administratif un volet a été forcé et une fenêtre cassée. À l'intérieur, un meuble de bureau a été fouillé.

Le rythme des délits est soutenu depuis 2008

Son casier judiciaire comporte 9 mentions : dégradations, conduite sans permis et alcoolisé, vols, vols aggravés, violence, rébellion, outrage, menaces de mort, port d'arme prohibé... Depuis 2008 à raison de deux condamnations par an, le rythme des délits est soutenu.

Même s'il a été interpellé sans butin, la procureure estime que le meuble ouvert présageait une tentative de vol mais qu'il n'en a pas eu le temps.

Morgan Dubus écope de 4 mois de prison ferme et de 447,60 euros à régler au collège en dommages et intérêts.

