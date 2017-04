Légion d'honneur : les derniers Normands distingués du quinquennat Hollande

Plusieurs normands font partie de la promotion de Pâques de la Légion d'honneur. Découvrez lesquels :

La promotion de Pâques de la Légion d'honneur, la dernière du quinquennat du président de la république François Hollande, a été dévoilée dimanche 16 avril 2017. Plusieurs Normands sont distingués :

Le président du Conseil constitutionnel et ancien Premier ministre, le Normand Laurent Fabius, figure de Rouen (Seine-Maritime) est fait grand officier de la légion d'honneur.

Monseigneur Lebrun, l'archevêque de Rouen (Seine-Maritime) et de Normandie, est fait chevalier comme Bernard Aubril le maire de Lisieux (Calvados) ou Marie-Paule Durand-Besse, avocate générale près de la cour d'appel de Caen (33 ans de service) ou encore Michel Le Lan, adjoint au maire de Caen (Calvados), ancien directeur de la chambre d'agriculture.

Pour Bernard Aubril, le maire de Lisieux (Calvados), cette distinction honore son travail d'élu au service de ses concitoyens.

Marie-France des Pallieres est élevée au grade d'officier. Originaire de Pont-Hébert, près de Saint-Lô (Manche), elle est cofondatrice avec son mari, décédé en 2016, de l'association Pour un sourire d'enfant, qui vient en aide aux enfants du Cambodge. Officier, c'est aussi la distinction qu'obtient Patrick Bernasconi, patron de l'entreprise du même nom à Domjean (Manche). Il est aussi président du Conseil économique, social et environnemental.

Enfin à noter la promotion au grade de commandeur de Bernard Stirn, frère d'Olivier Stirn, ancien maire de Vire (Calvados), ancien président de la Communauté urbaine de Cherbourg et ex député de la Manche et du Calvados notamment.

562 personnes distinguées

Au total, 562 personnes font partie de la promotion de Pâques de la Légion d'honneur, la dernière du quinquennat de François Hollande, dont le chef cuisinier Yves Camdeborde (chevalier), l'actrice Audrey Tautou (chevalier), les navigateurs Armel Le Cléac'h, vainqueur du Vendée Globe, et Thomas Coville, recordman du tour du monde en solitaire (tous deux chevaliers) ou encore la fille de l'ancien président Jacques Chirac, Claude Chirac, vice-présidente de la Fondation Chirac, qui a été nommée chevalier.