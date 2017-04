Manche : une voiture sans permis heurte une clôture, deux blessés dont un grave

Une voiture sans permis a heurté la clôture d'une maison d'habitation à Juilley (Manche), dimanche 16 avril 2017 et a fait deux blessés dont un grave : une jeune femme âgée de 22 ans.

À 7h dimanche 16 avril 2017, sur la commune de Juilley au sud d'Avranches (Manche) sur la RD 998, une voiture sans permis avec quatre jeunes personnes à son bord, a fait une sortie de route et a percuté la clôture d'une habitation.

Rapidement, trois ambulances, un véhicule de désincarcération des sapeurs-pompiers et une équipe du SMUR sont dépêchés sur les lieux de l'accident.

Deux blessés dont un grave, une jeune femme de 22 ans

Une jeune femme âgée de 22 ans, grièvement blessée, a été évacuée vers le CHU de Rennes (Ille-et-Vilaine). Un homme âgé de 19 ans a été plus légèrement blessé et transporté vers le centre hospitalier d'Avranches (Manche). Les deux autres impliqués, deux hommes âgés de 19 et 29 ans, s'en sortent indemnes.

Au total, 16 sapeurs-pompiers des centres de secours de Ducey, Saint-James et Avranches ont été mobilisés.

