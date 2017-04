BOXE (Ceinture Européenne) : Maxime Beaussire s'incline de justesse face à Zakaria Attou 

Au terme d'un combat extrêment serré, le boxeur normand Maxime Beaussire a dû s'incliner face à la décision des juges face au détenteur de la ceinture européenne, le francilien Zakaria Attou.

Ce samedi soir 15 avril 2017, le Centre International de Deauville était comble pour assister au combat pour la Ceinture Européenne entre le tenant Zakaria Attou et son challenger normand, Maxime Beaussire. Après une première reprise explosive, le boxeur natif de Saint-Lô (Manche) a poursuivi sur sa lancée mais Attou a usé de toute son expérience pour rester debout et juguler les tentatives locales. A mi-combat, l'issue de la rencontre était encore impronosticable et la seconde moitié de l'épreuve du soir a surtout laissé place à de nombreux accrochages et coups de têtes.

Décision partagée des arbitres...

La décision n'a finalement pas été unanime, deux juges ont donné l'avantage à Attou (116-113 et 115-113), le troisième a vu un combat différent en donnant la victoire a Beaussire (115-113), de quoi agacer le Centre International de Deauville qui croyait en la victoire de son favori.

Grand Seigneur, Maxime Beaussire a remercié le nombreux public présent et a terminé la soirée, à genou sur le ring, mais cette fois pour demander Meril sa compagne, en mariage. Une soirée qui quoi qu'il arrive, restera dans les mémoires.

