Football (Ligue 1, 33e journée) : Caen arrache un point à Metz dans les derniers instants (2-2)

En rapportant un point dans les derniers instants de son déplacement à Metz, ce samedi soir 15 avril 2017, le SM Caen a repris deux points d'avance sur la zone de relégation.

Le film du match :

8e: Premier fait du match, Romain Genevois se claque derrière la cuisse droite. Il est remplacé par Diomandé et c'est Seube qui glisse latéral droit.

12 : Centre de Cohade venu de la droite, la remise de Diabaté trouve N'Guette mais le jeune attaquant local est trop court pour battre Vercoutre.

28 : En plein coeur de défense, Cohade est contré une première fois avant d'adresser une belle reprise qui laisse Vercoutre pantois mais ne fait que lécher la transversale de Vercoutre.

45 : Sur une belle remise de Rodelin, Diomandé surgit et expédie une frappe puissante qui vient s'écraser sur la barre de Didillon.

Mi-temps : Metz : 0- Caen : 0

63 : Coup franc rentrant de Cohade, Karamoh en pleine surface de réparation, dévie le ballon du bras sans que M. Varela ne siffle.

66 : Balliu de la droite, centre vers le second poteau. Seube est trop court mais pas Sarr qui éxécute un ciseau parfait pour loger le cuir sous la barre de Vercoutre.

Metz : 1- Caen : 0

74 : Coup franc rentrant de Bessat qui trouve Santini pour un coup de tête décroisé qui bat Didillon et ramène Caen dans les débats.

Metz : 1- Caen : 1

83 : Interception manquée de Adeoti qui permet à Balliu de s'inflitrer dans la surface de réparation et de centre pour Diabaté qui n'a plus qu'à transformer l'offrande.

Metz : 2- Caen : 1

88 : Centre venu de la droite de Delaplace, Rodelin s'élève plus haut que Bisevac et vient claquer une tête gagnante pour arracher l'égalisation.

Metz : 2- Caen : 2

Le fait du match : 88e, le centre de Delaplace

Dans un match qui aura tout connu en seconde période, c'est un des hommes du match, et plus généralement de la saison côté caennais qui est allé chercher au bout de lui même pour adresser la passe décisive. Sur le flanc droit, Delaplace s'est ainsi arraché pour revenir sur son pied gauche et centrer vers Rodelin dont le quasi double mètre a fait la différence face à Bisevac. Le tout pour un point qui pourrait compter.

L'homme du match : Jonathan Delaplace (Caen)

Au four et au moulin comme souvent, Jonathan Delaplace s'est démené pour emmener les siens dans l'entrejeu. Décisif sur l'action de Diomandé (45'), il l'a été aussi sur le premier but et a tout bonnement offert le second but à Rodelin.

Réaction :

Ronny Rodelin (attaquant Caen) : " Heureux oui, évidemment. C'est bien ce soir, après une les nombreux efforts que l'on a fait, de repartir avec un point. Si l'on arrive à gommer quelques détails et erreurs, je pense même que l'on gagne ce soir. Il fallait changer de visage par rapport à nos dernières sorties "

A LIRE AUSSI.

FOOTBALL (Ligue 1, 27e journée) : L'exploit du SM Caen qui éteint le Chaudron en l'emportant Saint-Étienne (0-1) !

FOOTBALL (Ligue 1, match en retard) : Le SM Caen s'arrache et se donne de l'air face à Nancy (1-0)

FOOTBALL (Ligue 1; 28e journée) : Caen rechute (encore) face à Angers (2-3)

FOOTBALL (Ligue 1, 24e journée) : Le SM Caen ridiculisé à domicile devant Bordeaux (0-4)