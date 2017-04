Calvados : ivre, il crache sur les forces de l'ordre

Dans la nuit du mardi 14 février 2017 le videur d'un pub de Caen (Calvados) appelle la police car un individu, manifestement ivre, veut entrer dans l'établissement en injuriant et crachant à tout va. L'interpellation s'avère mouvementée. L'homme, âgé de 32 ans, a été jugé le jeudi 13 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Caen.

Jeudi 13 avril 2017 le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) a jugé en son absence, un trentenaire sénégalais pour outrages et menaces de mort envers des personnes dépositaires de l'autorité publique.

Crachats à profusion

Il est plus de 23h, mardi 14 février 2017, lorsque les policiers arrivent devant un pub de Caen. Le videur explique que l'individu voulait entrer un verre à la main, crachant sur les voitures alentour et l'insultant. Sur l'entrefaite, ce dernier s'est introduit dans une petite épicerie à proximité. Il est surexcité, sent fortement l'alcool et profère des propos incohérents.

Au cours de l'interpellation il va passer son temps à cracher sur les policiers, les traitant de "bande de sales blancs".

Amené à la clinique Miséricorde, il ne pourra être examiné. L'attestation médicale est rédigée en ces termes : menaçant, opposant, insultant et... cracheur !

Embarqué "gratuitement"

Dégrisé, il niera les faits en bloc, considérant que les agents l'ont embarqué "gratuitement". Des menaces s'étant mêlées aux injures et aux crachats, ceux-ci sollicitent 3 000 euros de dommages et intérêts.

Le prévenu, dont le casier judiciaire est vierge, écope des 3 mois de prison avec, peine sursis requise par le ministère public. Il devra aussi régler 300 euros à chacun des trois agents.

