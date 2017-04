A Rouen, un nouvel espace de coworking au concept novateur

Des boissons, des choses à grignoter et des installations en usage illimité en ne payant que le temps passé sur place, c'est le concept proposé par L'Usine, un nouvel espace de coworking qui vient d'ouvrir à Rouen (Seine-Maritime).

Depuis quelques mois, les espaces de coworking fleurissent dans l'agglomération rouennaise (Seine-Maritime). L'Usine, qui vient d'ouvrir dans la rue du Renard, est le dernier venu et tente de se démarquer grâce à un concept différent.

Dans les 100 mètres carrés de ce grand espace de travail, les utilisateurs ont accès en illimité aux installations, à des boissons chaudes et froides et à un buffet de choses à grignoter. Au final, les clients ne payent que pour le temps passé dans les locaux.

Un nouveau modèle économique

"J'ai trouvé l'idée dans un article qui parlait d'un Indien qui avait fait ça dans son restaurant et je l'ai adaptée", confie Mourad Lacene, qui gère L'Usine avec son frère Hamid. Selon lui, ce modèle économique est viable car "les gens viennent ici pour travailler sur quelque chose de précis, mais pas pour tout manger".

Une heure à L'Usine revient à 5€, voire moins pour les étudiants et les demandeurs d'emploi. Mais des tarifs dégressifs à la journée, à la semaine et même au mois sont disponibles. "Le but c'est d'attirer ici des gens qui veulent échanger et créer, pourquoi pas des start-up qui débutent", conclut Mourad Lacene.

