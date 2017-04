Pour votre déménagement, ils réduisent vos démarches à quelques clics

À Rouen (Seine-Maritime), quatre jeunes entrepreneurs ont créé une plateforme qui permet de simplifier les démarches administratives qui riment avec chaque déménagement.

Finies les galères de déménagement et les interminables coups de fil à EDF pour ouvrir un contrat d'électricité, d'eau, etc. À Rouen (Seine-Maritime), quatre jeunes entrepreneurs ont imaginé Domos Kit, une solution pour simplifier vos démarches.

Résilier un contrat en cinq minutes

"À nous quatre, on a déménagé plus de 25 fois, sourit Alexandre Bernard, en charge du marketing. Et à chaque fois, le mot 'galère' a pris tout son sens: Olivier s'est par exemple retrouvé sans eau chaude, un autre collègue a payé deux taxes foncières… On a vu qu'il y avait beaucoup de choses à faire!"

Sur leur site Internet, Domos Kit, ils proposent de "souscrire ou résilier un contrat en moins de cinq minutes. Aujourd'hui, nous travaillons avec 16 fournisseurs d'énergie et de téléphone, ce qui nous permet de proposer une offre vraiment adaptée aux besoins."

Plus de 1 000 clients

En s'inscrivant - gratuitement - sur le site, l'utilisateur remplit son profil et créer un espace sur lequel il peut suivre l'évolution de ses factures ensuite. "De nouvelles offres sortent tous les six mois, nous épluchons les contrats et faisons ressortir la petite étoile en petit en bas si besoin", précise Alexandre.

Le petit plus, par rapport aux comparateurs déjà existants? "Nous ne proposons pas simplement les offres, nous mettons en place un parcours simple d'achat depuis le site, avance Alexandre. Chez nous, tout est digitalisé."

Lancée en 2015, la plateforme compte aujourd'hui plus de 1 000 clients. Installé dans le tout nouveau Village by CA, Domos Kit espère accélère sa croissance et passer à 7 000 clients à la fin de l'année. "D'ici quatre ans, nous espérons nous exporter dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, en Allemagne et en Angleterre", espère Alexandre Bernard.

A LIRE AUSSI.

Prix Créactifs à Rouen: les jeunes entrepreneurs ont de l'idée

Les start-up à l'assaut du droit

Libye: une imposante cité romaine protégée par des volontaires