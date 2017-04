La WarpZone, premier bar eSport de Caen a ouvert 

eSport En projet depuis presque deux ans, la WarpZone a enfin ouvert à Caen (Calvados) jeudi 13 avril 2017. Ce bar dédié à l'eSport est le premier du genre à ouvrir dans la capitale normande, mais pas le dernier.

Après presque deux ans de projet, le bar eSport WarpZone a enfin ouvert à Caen (Calvados) jeudi 13 avril 2017. Dans ce lieu pas comme les autres, les cocktails sont bien entendu à la carte, renommés avec des noms de personnages ou de termes de jeu vidéo. Mais surtout, cinq consoles de jeux, anciennes ou récentes et six ordinateurs optimisés pour la pratique du jeu vidéo en compétition sont à disposition des clients.

"Ça faisait un moment qu'il y avait plusieurs structures eSport à Caen qui gravitaient les unes autour des autres sans avoir de lieux où se rassembler, les choses vont s'accélérer désormais", se réjouit Jérémy Marie, co-gérant du bar.

Un lieu de convivialité

La WarpZone accueillera de nombreux événements mais toujours avec cette volonté de créer une ambiance plus amicale que compétitive, où chacun peut passer un bon moment. "On veut vraiment un lieu convivial où les gens peuvent se rencontrer, on est un bar avant d'être une salle de jeux."

Les fans d'eSport caennais ne sont pas en reste, puisqu'un autre bar similaire va ouvrir ses portes dans les semaines à venir.

Pratique. 51 bis rue Saint-Michel, ouverture à 17h en semaine, 14h le week-end.

A LIRE AUSSI.

Insolite : la finale de League of Legends en direct de Caen pour la première fois

Les nouveaux gladiateurs électroniques font salle comble à Lyon

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 1er et dimanche 2 avril

Face au mur, entre le Mexique et les Etats-Unis

Sport électronique : à Caen, ils se préparent pour des compétitions