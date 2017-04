Près de Caen, ils veulent sauver la plus grande réplique de Notre-Dame de Lourdes

Lundi 17 avril 2017, les amis du Petit Lourdes d'Hérouville Saint-Clair ont lancé une collecte de dons pour réhabiliter un lieu singulier en Normandie.

Il s'agit de la seule réplique aux deux-tiers du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, en Hautes-Pyrénées. L'église est installée sur les bords de l'Orne, dans un écrin de verdure au pied d'Hérouville Saint-Clair, deuxième commune du Calvados par son nombre d'habitants avec 22 000 âmes. Mais depuis 2013 et le détachement de morceaux de pierre au niveau de sa façade, l'édifice est fermé au public. Son parc qui abrite une grotte dotée d'une source a suivi plus tard le même sort.

Large appel aux dons

"Le chantier pour purger la façade est terminé, tout comme la dépose de la flèche au sommet qui menaçait de s'écrouler, explique Olga Miyoulou, présidente de l'association des amis du Petit Lourdes. Désormais, jusqu'à la mi-mai, nous allons sécuriser les différents rochers autour de l'édifice et en fonction des autorisations que nous solliciterons, nous pourrons alors rouvrir le site au public."

Le chantier n'en sera pas terminé pour autant. Les représentants de l'association espèrent ensuite rénover le chemin de croix et s'attaquer dans la foulée au nettoyage de l'église, et plus particulièrement de la crypte. "Et nous espérons reposer la flèche en 2018 et rénover l'escalier de gauche". Le coût global des travaux avoisine le million d'euros. "C'est pour cette raison que nous lançons un appel aux dons qui sera relayé dans les paroisses, mais aussi auprès du grand public via les réseaux sociaux", explique Yves Almont, membre de l'association. Lundi 17 avril 2017, un financement participatif a été ouvert sur Leetchi.com. De 12 000 visiteurs par an, il aimerait bien que le Petit Lourdes Hérouvillais en accueille 30 à 40 000 chaque année.







Pratique. hscpetitlourdes@gmail.com - Tél. 07 68 34 43 73 - Financement participatif sur Leetchi.com

