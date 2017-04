Alençon: construire des voitures plutôt que les brûler

Un nouveau bâtiment a été construit sur le terrain de rallycross d'Essay (Orne). Il servira lors des compétitions à abriter le contrôle technique des bolides. Entre les courses, il accueillera des jeunes délinquants, pour tenter de les réhabiliter en les impliquant dans un projet de Fol'Car.

La saison du championnat de France 2017 de Rallycross débutera les 29 et 30 avril 2017 sur le circuit des Ducs, à Essay, près d'Alençon (Orne).

Un nouveau bâtiment

Cet hiver, un bâtiment a été construit sur ce circuit pour abriter le contrôle technique des voitures, au début de chaque course. Mais en dehors des compétitions, ce bâtiment va être utilisé pour tenter de réinsérer des jeunes en marge de la société.

Réinsertion par le fol'car

Le projet est, dès 2017, de leur faire construire une voiture, puis de les impliquer dans le championnat de Fol'Car. Dominique Lunel, président de la Ligue régionale du Sport automobile:

Sur le plan sportif, plus de 105 pilotes français et étrangers sont déjà engagés pour la première manche du championnat de France de rallycross, à Essay, les 29 et 30 avril. Avec le retour du pilote local Laurent Chartrain en Super 1600.